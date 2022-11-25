На Булатниковской улице скоро заработает многофункциональный районный центр.
На Булатниковской улице скоро заработает многофункциональный районный центр.
В Москве возрождают заброшенные кинотеатры. Они были забытыми на протяжении нескольких десятилетий. На некоторых объектах продолжаются работы, а другие кинотеатры уже открылись после реконструкции. Они становятся многофункциональными районными центрами, где можно не только посмотреть кино,, но и заняться шоппингом, спортом, посидеть в кафе или ресторане.
В скором времени для посетителей откроется обновленный кинотеатр "Бирюсинка", который располагается по адресу: район Бирюлево Западное, Булатниковская улица, 9а. Застройщику разрешили вводить объект в эксплуатацию, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.
Он рассказал, что трехэтажное здание было полностью разобрано и расширено. Теперь на этом месте здание площадью почти семь тысяч квадратных метров. "Здесь полностью обновили коммуникации, перекрытия, достроили четвертый этаж и создали подземный, где сможет разместиться супермаркет", – добавил Войстратенко.
В многофункциональном районном центре на Булатниковской улице смогут разместиться предприятия торговли и общественного питания, а также спортивно-развлекательный комплекс.