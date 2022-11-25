На Булатниковской улице скоро заработает многофункциональный районный центр.

На Булатниковской улице скоро заработает многофункциональный районный центр.В Москве возрождают заброшенные кинотеатры. Они были забытыми на протяжении нескольких десятилетий. На некоторых объектах продолжаются работы, а другие кинотеатры уже открылись после реконструкции. Они становятся многофункциональными районными центрами, где можно не только посмотреть кино,, но и заняться шоппингом, спортом, посидеть в кафе или ресторане.В скором времени для посетителей откроется обновленный кинотеатр "Бирюсинка", который располагается по адресу: район Бирюлево Западное, Булатниковская улица, 9а. Застройщику разрешили вводить объект в эксплуатацию, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.Он рассказал, что трехэтажное здание было полностью разобрано и расширено. Теперь на этом месте здание площадью почти семь тысяч квадратных метров. "Здесь полностью обновили коммуникации, перекрытия, достроили четвертый этаж и создали подземный, где сможет разместиться супермаркет", – добавил Войстратенко.В многофункциональном районном центре на Булатниковской улице смогут разместиться предприятия торговли и общественного питания, а также спортивно-развлекательный комплекс.