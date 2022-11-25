Муромской городской прокуратурой установлено, что Некоммерческой организацией «Фонд капитального...

Муромской городской прокуратурой установлено, что Некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» заключен договор с ВНПАО «Владимирреставрация» на выполнение работ по капремонту объектов культурного наследия.Среди них дом № 39 по ул.Коммунистической, который должен был быть готов еще в конце мая. Но работы по капремонту его крыши даже не были начаты. При этом "Фондом капремонта" незаконно заключено допсоглашение о приостановке работ, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Поэтому Муромский прокурор направил в Октябрьский районный суд Владимира иск с требованиями обязать Фонд организовать проведение этих работ. И суд встал на строну прокуратуры.Фото https: //www.pxfuel.com