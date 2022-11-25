За 65 лет работы в роддомe №2 города Владимира родилось почти 151,5 тыс. детей. Об этом сообщала пресс-служба Белого дома. Сегодня, 25 ноября, перинатальный центр отметил свой юбилей. Учреждению

За 65 лет работы в роддомe №2 города Владимира родилось почти 151,5 тыс. детей. Об этом сообщала пресс-служба Белого дома. Сегодня, 25 ноября, перинатальный центр отметил свой юбилей. Учреждению исполнилось 65 лет. Самых добросовестных работников поздравили чиновники, а также вручили грамоты. Строительство роддома №2 началось в 1956 году. По началу в нем развернули 40 коек,