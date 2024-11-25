Жительница села Суромна Суздальского района стала победительницей экологического марафона «Чистая Деревня» Центра Чистой Природы 12-15. Жанна Миронова за 2,5 месяца организовала 10

Жительница села Суромна Суздальского района стала победительницей экологического марафона «Чистая Деревня» Центра Чистой Природы 12-15. Жанна Миронова за 2,5 месяца организовала 10 субботников. Своим примером женщина привлекала единомышленников. Вместе с ней в уборке приняли участие 114 человек. Вместе они собрали 652 мешка мусора. Жанна Миронова, победительница экологического марафона «Чистая Деревня» Очищать природу для меня – это