Обманутые дольщики ЖК «Дуброва Парк-2» пытаются восстановить свои права. Им удалось выступить на слушаниях законодательного собрания по формированию бюджета области. Люди по-прежнему

Обманутые дольщики ЖК «Дуброва Парк-2» пытаются восстановить свои права. Им удалось выступить на слушаниях законодательного собрания по формированию бюджета области. Люди по-прежнему боятся, что вместо квартир получат копеечные компенсации по договорам долевого участия. Юлия Крицына, дольщица 5 корпуса ЖК «Дуброва Парк-2» Сумма этих выплат настолько ничтожна, что даже не хватит на первоначальный взнос по ипотекам.