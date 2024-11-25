Александр Бастрыкин обратил внимание на две экологические проблемы во Владимирской области. Председатель СК поручил руководителю регионального ведомства доложить о предварительных и

Александр Бастрыкин обратил внимание на две экологические проблемы во Владимирской области. Председатель СК поручил руководителю регионального ведомства доложить о предварительных и окончательных результатах обеих проверок. Проблемы связаны с загрязнением водоемов и угрозе экосистеме области. Так, на прошлой неделе «Шестой канал» рассказывал о загрязнении вблизи поймы Клязьмы. Нечистоты нашли общественники Народного фронта за Мелькомбинатом, в промзоне