Максим Галкин* выступает перед американской публикой.

Максим Галкин* выступает перед американской публикой.В 2022 году Максим Галкин* вместе со своей семьей покинул Россию, и вскоре был признан иноагентом. В связи с этим он наложил запрет на видеосъемку своих выступлений. Однако иногда зрители нарушают это правило, и в Сети появляется интересный и совсем не красящий комика контент.На концерте в Канаде как раз произошел такой случай. В свою программу Галкин* добавил истории о собственной семье. Так, юморист публично прошелся по жене Алле Пугачевой и ее дочери Кристине Орбакайте. Он рассказал, как однажды Кристина уговорила Примадонну сдать слюну, чтобы определить происхождение. Оказалось, исполнительница хита "Миллион алых роз" наполовину полячка, наполовину русская. Что касается самой Кристины, то цитируя певицу, Галкин* употреблял фразу "у нас в США". Таким образом, комик "подставил" падчерицу, давая понять, где настоящая родина для артистки.Не оставляет в покое иноагент и бывшего мужа своей жены Филиппа Киркорова. Он рассказал, что Киркоров тоже прошел этот тест на происхождение, и выяснилось, что певец на 2% индеец, что и объясняет, по словам Галкина*, его любовь к перьям.Иноагент высказался и о прошлогодней скандальной вечеринке. По его мнению, артисты, посетившие мероприятие, были "отменены" незаслуженно. Также он отругал их за "извинительные водолазки", заявив – если бы был на их месте, то после этого сразу же вышел полностью обнаженным.Не упустил случая Галкин* обсудить пластику бывшего соперника. Он посетовал, что в отличие от Филиппа Бедросовича, не обладает такой подтянутой фигурой.*признан в России иностранным агентом