Время в дороге составит 1 день и 11 часов.

С 15 декабря 2024 года жители Владимирской области смогут добраться до курортов Ставропольского края на новом поезде № 197Я/198Я. Он будет ходить из Архангельска в Кисловодск раз в неделю. Поезд отправляется из Александрова в 23:50. Время в дороге составит 1 день и 11 часов, с остановками в крупных городах, таких как Рязань, Ростов-на-Дону и Минеральные Воды.Уехать на курорты Кавказских минеральных вод из Александрова можно будет в определенные даты декабря и января, однако на новогодние праздники большинство билетов уже раскуплено. Поезд будет возвращаться из Кисловодска раз в неделю, отправляясь в 17:44.Цена билета в плацкарте составит около 8500 рублей, в купе — от 10000 рублей.