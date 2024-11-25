В топ-3 самых популярных категорий кешбэка у россиян входят «За все покупки», «Супермаркеты», а также «Кафе и рестораны».

В топ-3 самых популярных категорий кешбэка у россиян входят «За все покупки», «Супермаркеты», а также «Кафе и рестораны». За свои покупки клиенты получают кешбэк рублями или баллами в зависимости от программы лояльности конкретного банка.Наибольший объем кешбэка банки* в этом году выплатил «За все покупки» - 28%. На втором месте – кешбэк за покупки в супермаркетах (20%), на третьем – кафе и рестораны (14%). Замыкают топ-5 вознаграждения за транзакции в аптеках (8%) и магазинах одежды и обуви (5%). Эти же категории клиенты выбирают для получения кешбэка чаще всего.«Программа лояльности сегодня для клиентов банков – это возможность получать гарантированный доход за совершенные транзакции каждый месяц. Почти треть всего вознаграждения клиенты выбирают на все покупки, несмотря на то, что там процент традиционно ниже. Для получения большей выгоды мы советуем обращать внимание на категории, где вы чаще всего совершаете покупки. В ноябре хороший пример – это покупки в рамках «черной пятницы», благодаря которой категория «одежда и обувь» может улучшить свои позиции в рейтинге клиентов», - отметил Роман Синенко, начальник управления «Программы лояльности» ВТБ.Банки ежемесячно обновляют список категорий и размер кешбэка по ним, используя аналитические модели. Как правило, клиенты банков могут выбирать категории кешбэка на следующий месяц с 26-го числа. По статистике большинство россиян выбирают категории кешбэка в первые несколько дней после обновления списка.