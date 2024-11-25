Кольчугинская прокуратура выявила в селах района два дома со значительным износом конструкций. Как можно заметить на фото, на одном из них – трещина, а углы разваливаются по кирпичам.

Кольчугинская прокуратура выявила в селах района два дома со значительным износом конструкций. Как можно заметить на фото, на одном из них – трещина, а углы разваливаются по кирпичам. Многоквартирный дом № 9 на улице Мира в селе Есиплево имеет признаки аварийности, но таковым не признан. В здании частично обрушились внутренние перегородки, оконные блоки отсутствуют, а в