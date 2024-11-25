Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Поездами дальнего следования и пригородного сообщения с вокзального комплекса Владимир отправились 1,2 млн пассажиров в январе-октябре 2024 года. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Также за этот период больше всего пассажиров отправилось с вокзалов:· Нижний Новгород – 6,4 млн человек (+7% к январю-октябрю 2023 года);· Казань – 1,9 млн человек (+9%);· Киров – 1,3 млн человек (+1%);· Дзержинск – 1,15 млн человек (+11%);· Ижевск – 769 тыс. человек (+10%);· Казань-Восстание – 568 тыс. человек (+1%).Всего за 10 месяцев с крупнейших вокзалов Горьковской железной дороги отправились более 17,5 млн человек (+6% к уровню аналогичного периода 2023 года).