Разнообразьте ежедневное меню давно знакомым блюдом в новом прочтении. Вот интересный вариант жюльена с креветками и сыром дорблю.
Разнообразьте ежедневное меню давно знакомым блюдом в новом прочтении. Вот интересный вариант жюльена с креветками и сыром дорблю.
Жюльен с креветками и сыром Дорблю
Ингредиенты
Креветки очищенные – 300 г
Сыр Дорблю – 100 г
Сливки 20% – 200 мл
Лук репчатый – 1 шт.
Чеснок – 1 зубчик
Мука – 1 ст.л.
Масло сливочное – 50 г
Оливковое масло – 1-2 ст.л.
Соль, перец – по вкусу
Петрушка свежая – несколько веточек (для украшения)
Приготовление
Подготовка ингредиентов:
Очистите лук и чеснок. Мелко нарежьте лук и измельчите чеснок.
Нарежьте сыр Дорблю небольшими кубиками.
Обжарка лука и чеснока:
Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Обжаривайте мелко нарезанный лук до прозрачности, около 3 минут.
Добавьте измельченный чеснок и обжаривайте еще минуту, пока он не станет ароматным.
Добавление креветок:
Положите очищенные креветки в сковороду и обжарьте их с луком и чесноком примерно 4 минуты, пока они не станут розовыми.
Приготовление соуса:
Растопите сливочное масло в отдельной кастрюле. Добавьте муку и перемешайте, готовьте 1-2 минуты, чтобы мука слегка подрумянилась.
Постепенно влейте сливки, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков. Доведите соус до кипения и варите на медленном огне 3-4 минуты до загустения.
Посолите и поперчите по вкусу.
Сборка жюльена:
Смешайте обжаренные креветки с луком в соусе.
Перелейте смесь в кокотницы или небольшие формочки для запекания.
Сверху выложите кусочки сыра Дорблю.
Запекание:
Поставьте кокотницы в разогретую до 180°C духовку на 10-15 минут, пока сыр не расплавится и не приобретет золотистую корочку.
Подача:
Украсьте готовый жюльен свежей петрушкой и подавайте горячим.
Приятного аппетита!