Разнообразьте ежедневное меню давно знакомым блюдом в новом прочтении. Вот интересный вариант жюльена с креветками и сыром дорблю.

Разнообразьте ежедневное меню давно знакомым блюдом в новом прочтении. Вот интересный вариант жюльена с креветками и сыром дорблю.Жюльен с креветками и сыром ДорблюИнгредиентыКреветки очищенные – 300 гСыр Дорблю – 100 гСливки 20% – 200 млЛук репчатый – 1 шт.Чеснок – 1 зубчикМука – 1 ст.л.Масло сливочное – 50 гОливковое масло – 1-2 ст.л.Соль, перец – по вкусуПетрушка свежая – несколько веточек (для украшения)ПриготовлениеПодготовка ингредиентов:Очистите лук и чеснок. Мелко нарежьте лук и измельчите чеснок.Нарежьте сыр Дорблю небольшими кубиками.Обжарка лука и чеснока:Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Обжаривайте мелко нарезанный лук до прозрачности, около 3 минут.Добавьте измельченный чеснок и обжаривайте еще минуту, пока он не станет ароматным.Добавление креветок:Положите очищенные креветки в сковороду и обжарьте их с луком и чесноком примерно 4 минуты, пока они не станут розовыми.Приготовление соуса:Растопите сливочное масло в отдельной кастрюле. Добавьте муку и перемешайте, готовьте 1-2 минуты, чтобы мука слегка подрумянилась.Постепенно влейте сливки, постоянно помешивая, чтобы избежать комочков. Доведите соус до кипения и варите на медленном огне 3-4 минуты до загустения.Посолите и поперчите по вкусу.Сборка жюльена:Смешайте обжаренные креветки с луком в соусе.Перелейте смесь в кокотницы или небольшие формочки для запекания.Сверху выложите кусочки сыра Дорблю.Запекание:Поставьте кокотницы в разогретую до 180°C духовку на 10-15 минут, пока сыр не расплавится и не приобретет золотистую корочку.Подача:Украсьте готовый жюльен свежей петрушкой и подавайте горячим.Приятного аппетита!