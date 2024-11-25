Новая дорога от аэропорта Семязино к железнодорожным путям, судя по всему, отрежет лесопарк «Дружба» от жилой застройки. Владимирская администрация вынесла на общественное обсуждение

Новая дорога от аэропорта Семязино к железнодорожным путям, судя по всему, отрежет лесопарк «Дружба» от жилой застройки. Владимирская администрация вынесла на общественное обсуждение проект к поправкам к Генеральному плану областного центра. Так, например, судя по опубликованной информации, предлагается проложить новую трассу от семязинской дороги параллельно главной магистрали к востоку. А затем – от гипермаркета «Лента»