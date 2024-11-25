Напавших на местных жителей мигрантов заключили под стражу. Всего обвиняемых оказалось семь – все они родом из Таджикистана.Речь идет об истории, ставшей резонансной после появления

Напавших на местных жителей мигрантов заключили под стражу. Всего обвиняемых оказалось семь – все они родом из Таджикистана.Речь идет об истории, ставшей резонансной после появления видео, которое стремительно разлетелось по соцсетям на прошлой неделе. На кадрах приезжие, вооружившись палками, нападают на своих противников. Как выяснилось – соперниками «героев» были три гражданина России – жители Владимира.