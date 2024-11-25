Российский видеохостинг RUTUBE запустил в эфир круглосуточный стриминговый канал RUTUBE TV, используя сервис облачного плейаута от «Синтерры Медиа», цифрового партнера индустрии производства,

Российский видеохостинг RUTUBE запустил в эфир круглосуточный стриминговый канал RUTUBE TV, используя сервис облачного плейаута от «Синтерры Медиа», цифрового партнера индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента. RUTUBE TV – новый круглосуточный телеканал, нацеленный на молодую аудиторию, заинтересованную в шоу-бизнесе, возможностях самореализации и позитивных эмоциях. RUTUBE TV – это канал, который зарядит позитивом и подарит вдохновение.