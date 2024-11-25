Медучреждение не исполнило финансовые обязательства по контрактам на поставку лекарств, медизделий и энергоресурсов.

Прокуратура по Владимирской области сообщает о задолженности ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница», которая составляет более 13 миллионов рублей. Медучреждение не исполнило финансовые обязательства по контрактам на поставку лекарств, медизделий и энергоресурсов, несмотря на выполнение всех условий со стороны предпринимателей.В связи с этим прокуратура инициировала административное дело против ответственного должностного лица больницы. Проведённое совещание под руководством межрайонного прокурора Олега Рузляева выявило причины образовавшейся задолженности и предложило меры по её погашению.Управление больницы обязано реализовать ряд мероприятий для оптимизации работы и обеспечения медицинской помощи населению. Должностные лица больницы могут столкнуться с санкциями вплоть до дисквалификации на срок до двух лет. Погашение задолженности остаётся под контролем правоохранительных органов.