Советское кино стало настоящим отражением жизни, созданным для людей и о них. Режиссеры искали в своих героях подлинные эмоции и переживания, избегая искусственного глянца.

Советское кино стало настоящим отражением жизни, созданным для людей и о них. Режиссеры искали в своих героях подлинные эмоции и переживания, избегая искусственного глянца.Советское кино стало не просто искусством, а важной частью культурного наследия, которое продолжает жить в памяти поколений. Попробуйте угадать, кого из этих артистов не было в представленных картинах.1. Кто не снимался в фильме "Бриллиантовая рука"?А) Станислав ЧеканБ) Нина ГребешковаВ) Георгий Вицин2. Кто не снимался в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"?А) Сергей ФилипповБ) Наталья КустинскаяВ) Михаил Светин3. Кто не снимался в фильме "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"?А) Фрунзик МкртчянБ) Раднэр МуратовВ) Руслан Ахметов4. Кто не снимался в фильме "Карнавальная ночь"?А) Борис ЧирковБ) Юрий БеловВ) Игорь Ильинский5. Кто не снимался в фильме "Девчата"?А) Инна МакароваБ) Нина МеньшиковаВ) Зинаида КириенкоПравильные ответы:1. — Б)2. — Б)3. — Б)4. — Б)5. — А)