Фразеологизмы – это устойчивые выражения, которые используются в языке для передачи определенных смыслов и эмоций. Они часто имеют переносное значение и могут значительно обогатить речь, делая ее более выразительной и живой. Например, такие выражения, как водить за нос, кот наплакал или собаку съел, знакомы каждому носителю языка и широко применяются в повседневной жизни. А вот известны ли вам фразеологизмы из нашего теста? Предлагаем не откладывать и сразу проверить!

Фразеологизмы – это устойчивые выражения, которые используются в языке для передачи определенных смыслов и эмоций. Они часто имеют переносное значение и могут значительно обогатить речь, делая ее более выразительной и живой. Например, такие выражения, как "водить за нос", "кот наплакал" или "собаку съел", знакомы каждому носителю языка и широко применяются в повседневной жизни.А вот известны ли вам фразеологизмы из нашего теста? Предлагаем не откладывать и сразу проверить!ВОПРОСЫ1. Что означает фразеологизм "рабочая лошадка"?А. человек, на которого скидывают самую бесполезную работуБ. человек, который берет на себя много лишней работыВ. ленивый человек, который отказывается работать2. Что означает фразеологизм "глас вопиющего в пустыне"?А. призыв, оставшийся без ответаБ. громкий крикВ. гневный возглас3. Что значит выражение "буриданов осел"?А. лживый человекБ. упрямый человекВ. очень нерешительный человек4. Что значит словосочетание "неопалимая купина"?А. что-то очень стойкое и нерушимоеБ. что-то выжившее при пожареВ. что-то важное и ценное5. Как думаете, что означает выражение "авгиевы конюшни"?А. грязное помещениеБ. основное помещениеВ. давно забытое помещение6. Что такое "тихой сапой"?А. тихоБ. осторожноВ. нахрапом7. "Закусить удила" – о чем речь?А. начать сначалаБ. упрямитьсяВ. действовать напроломОТВЕТЫ1. Б. человек, который берет на себя много лишней работы2. А. Призыв, оставшийся без ответа3. В. очень нерешительный человек4. А. что-то очень стойкое и нерушимое5. А. грязное помещение6. Б. осторожно7. В. действовать напролом