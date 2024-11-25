Сегодня вспоминаем самых запоминающихся бухгалтеров советского кинематографа. Взгляните на кадры из известных фильмов и попробуйте угадать, в каком произведении появился тот или иной характерный персонаж.

Сегодня вспоминаем самых запоминающихся бухгалтеров советского кинематографа. Взгляните на кадры из известных фильмов и попробуйте угадать, в каком произведении появился тот или иной характерный персонаж.1. Из какого фильма этот кадр?А) Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещенБ) Джентльмены удачиВ) Волга-Волга2. Из какого фильма этот кадр?А) Любовь и голубиБ) Служебный романВ) Афоня3. Из какого фильма этот кадр?А) Самая обаятельная и привлекательнаяБ) Уходя-уходиВ) Берегись автомобиля4. Из какого фильма этот кадр?А) РодняБ) КурьерВ) Свадьба в Малиновке5. Из какого фильма этот кадр?А) Не может быть!Б) Белорусский вокзалВ) Судьба человекаПравильные ответы:1. — В)1. — Б)1. — Б)1. — А)1. — Б)