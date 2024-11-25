Смертельное ДТП случилось в минувшее воскресенье, 24 ноября. 23-летний водитель за рулем автомобиля «Хендай Акцент» ехал по дороге Кольчугино-Юрьев-Польский. Мужчина двигался в сторону

Смертельное ДТП случилось в минувшее воскресенье, 24 ноября. 23-летний водитель за рулем автомобиля «Хендай Акцент» ехал по дороге Кольчугино-Юрьев-Польский. Мужчина двигался в сторону Кольчугино. По предварительным данным ГАИ, примерно в шесть часов вечера на 16-ом километре пути он потерял управление и съехал в левый по ходу движения кювет. Там машина опрокинулась. Сам водитель не пострадал.