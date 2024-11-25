В ночь с 23 на 24 ноября жители многоквартирного дома в селе Коверино проснулись от грохота. Как оказалось – обрушились два балкона. Вместе с вещами вся конструкция просто полетела вниз. Как

В ночь с 23 на 24 ноября жители многоквартирного дома в селе Коверино проснулись от грохота. Как оказалось – обрушились два балкона. Вместе с вещами вся конструкция просто полетела вниз. Как сообщили в администрации Камешковского района, при обрушении балконов никто не пострадал. Последствия оперативно устранили, проход в дом освободили. Из-за рухнувших балконов в доме повредилась