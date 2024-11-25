Ответственные за загрязнение пока не установлены.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился провести проверку по факту сброса сточных вод и загрязнения акватории реки Ока в Муроме. Это решение последовало после публикации в «», в которой местные жители выразили обеспокоенность постоянными сбросами отходов в реку.Журналистское расследование выявило наличие токсичных веществ, таких как летучие фенолы и стронций, в ручье Бучиха и реке Оке. Ответственные за загрязнение пока не установлены, редакция направила запрос в Росприроднадзор, на который ждет ответа.По итогам расследования в Следственном управлении СК России по Владимирской области была организована процессуальная проверка. Результаты проверки будут доложены в центральный аппарат ведомства.