Резкая и неожиданная смерть настигла 29-летнюю муромлянку в минувшую субботу. Женщина стояла возле перекрестка, как вдруг рядом столкнулись машины. Авария на дороге стала роковой для

Резкая и неожиданная смерть настигла 29-летнюю муромлянку в минувшую субботу. Женщина стояла возле перекрестка, как вдруг рядом столкнулись машины. Авария на дороге стала роковой для пешехода. Как рассказали в ГАИ, ДТП случилось 23 ноября на перекрестке улиц Советской и Свердлова в 15:20. По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля «Санг Йонг» при выезде с второстепенной дороги