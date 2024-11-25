Авария в Вязниковском районе произошла вчера, 24 ноября, в 12:50. На 292 километре трассы М-7 «Волга» столкнулись две ГАЗели. Пострадавшего зажало в кабине. Как рассказали в ГАИ, 47-летний житель

Авария в Вязниковском районе произошла вчера, 24 ноября, в 12:50. На 292 километре трассы М-7 «Волга» столкнулись две ГАЗели. Пострадавшего зажало в кабине. Как рассказали в ГАИ, 47-летний житель Челябинской области за рулем ГАЗ-2824 двигался в сторону Нижнего Новгорода по крайней правой полосе. Грузовик влетел в стоящий на красный сигнал светофора большегруз ГАЗ-3010. В результате