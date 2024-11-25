Авария в Вязниковском районе произошла вчера, 24 ноября, в 12:50. На 292 километре трассы М-7 «Волга» столкнулись две ГАЗели. Пострадавшего зажало в кабине. Как рассказали в ГАИ, 47-летний житель
<a href="https://33live.ru/novosti/25-11-2024-v-vyaznikovskom-rajone-gazel-vletela-v-furu-voditelya-iz-smyatoj-kabiny-vytaskivali-spasateli.html" target="_blank">В Вязниковском районе ГАЗель влетела в фуру, водителя из смятой кабины вытаскивали спасатели</a> - Авария в Вязниковском районе произошла вчера, 24 ноября, в 12:50. На 292 километре трассы М-7 «Волга» столкнулись две ГАЗели. Пострадавшего зажало в кабине. Как рассказали в ГАИ, 47-летний житель
[url=https://33live.ru/novosti/25-11-2024-v-vyaznikovskom-rajone-gazel-vletela-v-furu-voditelya-iz-smyatoj-kabiny-vytaskivali-spasateli.html]В Вязниковском районе ГАЗель влетела в фуру, водителя из смятой кабины вытаскивали спасатели[/url] - Авария в Вязниковском районе произошла вчера, 24 ноября, в 12:50. На 292 километре трассы М-7 «Волга» столкнулись две ГАЗели. Пострадавшего зажало в кабине. Как рассказали в ГАИ, 47-летний житель