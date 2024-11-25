47-летнего уголовника обвиняют в убийстве бывшей возлюбленной. Преступление произошло на улице Соколова-Соколенка 5 сентября этого года. Как уточняют в Следкоме, обвиняемый ранее уже 10 раз

47-летнего уголовника обвиняют в убийстве бывшей возлюбленной. Преступление произошло на улице Соколова-Соколенка 5 сентября этого года. Как уточняют в Следкоме, обвиняемый ранее уже 10 раз привлекался к уголовной ответственности. Как установило следствие, в тот злополучный вечер фигурант вместе с другом приехал в гости к потерпевшей, с которой у него раньше были романтические отношения. Компания стала