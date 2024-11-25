У машин могут быть повреждены тормоза, кондиционер и электрика.

Автовладельцев во Владимирской области предупредили о возможных проблемах с машинами, которые долго стоят на улице в зимний период. У машин могут быть повреждены тормоза, кондиционер и электрика. Чтобы избежать неприятностей, рекомендуется ставить транспортное средство в сухом и хорошо вентилируемом гараже.Об этом предупреждает эксперт по автомобилям Илья Новиков.Если это невозможно, то лучше укрыть машину навесом, чтобы защитить её от снега.Напомним, ранее мы писали, что