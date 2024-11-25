Оператор обслуживает зону №2, включая города Владимир, Ковров и Радужный.

В ходе встречи с руководством оператора по обращению с отходами ООО «Биотехнологии» представители Общественной палаты Владимирской области выразили озабоченность по поводу растущего числа жалоб от населения на качество услуг предприятия. Оператор обслуживает зону №2, включая города Владимир, Ковров и Радужный.Члены палаты отметили, что по данным мусоросортировочного комплекса в микрорайоне Доброе, значительная часть твердых коммунальных отходов транспортируется на объекты захоронения без предварительной сортировки. Общественная палата заявила о необходимости повышать уровень переработки мусора, соответствующего цели национального проекта «Экология», согласно которому к 2030 году обработка отходов в регионе должна достигнуть 60%.Также были отмечены серьезные проблемы с вывозом мусора и ненадлежащее состояние контейнерных площадок, что подчеркивает необходимость комплексного контроля за обращением с отходами во всех муниципалитетах области.