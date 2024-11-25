Санавиация Владимирской области в этом году сделала 82 вылета. Из этого количества 12 раз медицинский вертолет перевозил детей. Самому младшему пациенту – 2,5 года, а самой старшей – 91,

Санавиация Владимирской области в этом году сделала 82 вылета. Из этого количества 12 раз медицинский вертолет перевозил детей. Самому младшему пациенту – 2,5 года, а самой старшей – 91, сообщили в правительстве области. В этом году чаще всего в санитарной эвакуации нуждались жители Гусь-Хрустального и Муромского районов. На вертолете эвакуировали пациентов, которым нужна экстренная врачебная помощь