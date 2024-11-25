Все идеи собраны, рекомендации сформированы. На ноябрьском заседании бюджетного комитета Законодательного Собрания утвердили предложения, внесенные депутатами в проект бюджета на

Все идеи собраны, рекомендации сформированы. На ноябрьском заседании бюджетного комитета Законодательного Собрания утвердили предложения, внесенные депутатами в проект бюджета на ближайшую трехлетку. Обсуждение главного финансового документа региона проходило неделю назад — на публичных слушаниях было высказано много рекомендаций. В первую очередь, депутаты обратили внимание на финансирование благоустройства – средства, в том числе на инициативные проекты