89 лет назад, а именно 25 ноября 1935 г. в СССР был учрежден орден «Знак Почета».

89 лет назад, а именно 25 ноября 1935 г. в СССР был учрежден орден «Знак Почета». ЦИК (Центральный Исполнительный комитет) утвердил эту государственную награду за высокие достижения в производстве, научно-исследовательской, государственной, культурной, спортивной и иной общественной деятельности, а также за проявления гражданской доблести. Им могли быть награждены как отдельные граждане СССР, так и различные предприятия, организации и даже целые города.Сам знак представлял собой овал высотой почти 5 см и шириной 3 см. В центре - фигуры рабочего и работницы, несущих знамена с надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»; вверху - пятиконечная звезда, под ней - рельефная надпись «СССР»; внизу надпись с названием награды.«В коллекции музея имеется очень интересный комплект, посвященный этому ордену. В свое время им был удостоен Александровский комбинат искусственных кож (более известный как «Искож»). Помимо самого «Знака» и раритетной фотографии с церемонии награждения есть несколько любопытных документов. О них хочется рассказать подробнее. В первую очередь, это брошюра «План экономического и социального развития Александровского ордена "Знак Почета" комбината ИСКОЖ на 1981-1985 годы». Здесь подробно расписаны все аспекты ближайшей трудовой пятилетки, начиная от нарастающих с каждым годом объемов продукции и заканчивая улучшением условий труда и повышением благосостояния работников предприятия. И все это – в конкретных цифрах с подробными выкладками в таблицах», - комментирует хранитель коллекций музея-заповедника «Александровская слобода» Елена Жесткова.Не менее познавательны «Социалистические обязательства коллектива рабочих, инженерно-технических работников и служащих... », датированные тем же 1980-м годом. Они состоят из 23-х пунктов. Среди них есть вполне осуществимые, например: «выработать сверхплановой продукции на сумму 400 тыс. руб.» или «подготовить 160 новых рабочих». Есть более затратные, но выполнимые, как «сдать в эксплуатацию 70-и квартирный жилой дом и начать строительство 80-и квартирного». А есть и те, которые вызывают некое недоумение. Как можно быть уверенным, что в течение года будет внедрено «115 рационализаторских предложений и получено экономии 55 тыс. руб.»?За тот же год сохранился и «Трудовой рапорт коллектива». Там указано, что «сверх плана выпущено продукции на 2 млн 974 тыс.руб., а реализовано на сумму 4 млн 544 тыс.», но о постройке домов, к сожалению, речь не идет. Тем не менее, дома эти все же существуют (некоторые из сотрудников музея живут в них и сегодня), а еще были детские сады, подшефные совхозы, учреждения культуры и т.д. Так что, грандиозные задачи зачастую превращались в благие достижения. И государственный орден «Знак Почета» комбинат «Искож» «носил» достойно!