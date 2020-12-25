Власти Украины пообещали помешать проекту по опреснению воды в Крыму. Такое отношение к жителям полуострова официальный Киев демонстировал всегда, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Власти Украины пообещали помешать проекту по опреснению воды в Крыму. Такое отношение к жителям полуострова официальный Киев демонстировал всегда, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.После воссоединения Крыма с Россией украинские власти перекрыли доступ пресной воды на полуостров. "Теперь они хотят предпринять усилия, чтобы лишить людей воды вообще. Это же надо так ненавидеть людей!" – возмутился спикер.По его словам, такое отношение к людям в Крыму Украина демонстировала всегда.Володин уверен, что Киеву не удастся помешать проекту опреснения воды на полуострове. Он напомнил, что ранее официальный Киев утверждал, что Крымский мост не получится построить и на полуострове не будет туристов."Их очередной иллюзии также предстоит развеяться", – уверен Володин.О планах помешать проекту опреснения воды в Крыму заявил глава украинского МИДа Дмитрйи Кулеба. Полуостров "будет обходиться России еще дороже", сказал он.