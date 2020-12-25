Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью. Лидер высказался о возможной войне с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью. Лидер высказался о возможной войне с Россией.Украинский президент признался, что не хочет даже думать о вооруженном столкновении с Россией. "Это ужасная ситуация. Я против этого", – подчеркнул Владимир Зеленский. Если войны не удастся избежать, то мобилизованы будут все – и мужчины и женщины.Также политик рассказал, что у него пока нет предмета для разговора с Владимиром Путиным. Если встреча советников в "нормандском" формате будет затягиваться, то тогда Зеленский обязательно свяжется с коллегой для того, чтобы обсудить конфликт в Донбассе.В беседе с изданием "Фокус" президент отметил, что хочет быстрее остановить войну на юго-востоке страны. Также он выступил за открытый диалог с коллегой по вопросу принадлежности Крымского полуострова. "Мы должны говорить с Путиным глобально тет-а-тет", – сказал он.Отметим, что положение Владимира Зеленского на Украине с каждым днем становится более шатким. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что политик .Также на этой недели были обнародованы результаты опроса украинских граждан. По данным социологической службы имени Разумкова, около 42% опрошенных разочарованы деятельностью Владимира Зеленского.