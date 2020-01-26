Все службы оснастили необходимым оборудованием

Во Владимирской области действуют мобильные патронажные службы по оказанию паллиативной медицинской помощи на дому на базе четырёх больниц, РИА Новости. Все бригады оснастили необходимым оборудованием – укладкой для оказания паллиативной медицинской помощи, аппаратом искусственной вентиляции лёгких, вакуумным электроотсосом, портативным электрокардиографом, глюкометром и пульсоксиметром.Одной из больниц, где с ноября 2019 года начала работать выездная паллиативная служба, стала больница №6 г. Владимира. По словам главного врача учреждения Елены Михайловой, в мобильной службе больницы работают два врача, два фельдшера и две медсестры.«Главная цель паллиативной помощи – это, конечно, улучшение качества жизни пациентов, поэтому, когда специалисты выезжают, они консультируют больного, оказывают как медицинскую, так и психологическую помощь, а также обучают родственников пациента методам ухода за лежачим больным, — поясняет Михайлова. — Смотрят, нуждается ли этот больной в каких-то дополнительных обследованиях и консультациях узких специалистов, тогда к ним домой организуется выезд этих специалистов, выезжает лаборант».Чтобы получить квалифицированную помощь, по словам главврача, больному или его родственникам необходимо обратиться к участковому врачу, который посетит его на дому и проведёт первичное обследование. После этого на врачебной комиссии в поликлинике принимается решение о присвоении пациенту статуса паллиативного больного.