Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Шевченко.

Во Владимирской области прививку от коронавируса сделали более 5000 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Шевченко.Прививка носит добровольный характер, штрафовать за её отсутствие никого не будут. При этом от количества вакцинировавшихся зависит смягчение антиковидных ограничений.Также он добавил, что запланированный масштаб – 60% жителей региона.В ходе пресс-конференции журналисты задали вопрос о реабилитации людей, вылечившихся от Covid-19.«Открытие медицинского блока для пациентов, переболевших ковидом, намечено на базе областного комплексного реабилитационного центра, где сейчас идёт ремонт», - уточнил вице-губернатор.Учреждение на 170 койко-мест будет занимать около 500 квадратных метров и будет оснащено необходимым оборудованием. На реабилитацию будут направлять не только вылечившихся от опасной инфекции, но и пациентов с другими заболеваниями в возрасте 65+.Напомним, что массовая вакцинация жителей Владимирской области 18 марта. В регионе развёрнуто и для иммунизации населения.