Временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву часто жалуются на состояние медицинских учреждений, нехватку специального оборудования и кадровый голод. Ситуацию призвана исправить программа модернизации первичного звена здравоохранения. Глава региона успешно представил ее в Москве.

Временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву часто жалуются на состояние медицинских учреждений, нехватку специального оборудования и кадровый голод. Ситуацию призвана исправить программа модернизации первичного звена здравоохранения. Глава региона успешно представил ее в Москве.В ходе недавнего визита Дегтярева в один из краевых медцентров ему рассказали о нехватке автомобилей скорой помощи. По нормативу должно быть 11 машин, а в гараже всего три. На обслуживание всех выездов их не хватает.Дегтярев в середине декабря прошлого года подписал программу модернизации первичного звена здравоохранения. Она начинается с обновления автопарков медицинских учреждений малых городов. За счет федерального бюджета приобретены 16 новых российских автомобилей "УАЗ".Машины повысят мобильность врачей, работающих на отдаленных территориях. Автомобили отправятся в Николаевский, Охотский, Амурский, Нанайский, имени Лазо и другие районы."УАЗы" доставят врачей на дом к пациенту, а в случае необходимости повезут больного на госпитализацию. "Автомобили чем хороши, тем что они с полным приводом, проходимые, вместительные. В нашем районе самая дальняя амбулатория находится на удалении 250 километров от районного центра, – отметил главврач "Центральной районной больницы района имени Лазо" Илья Арония.До конца года районные больницы края получат еще 51 автомобиль, а в ближайшие пять лет – 123 машины. Кроме закупки транспорта программа модернизации "первички" предусматривает приобретение современного оборудования, ремонт и строительство фельдшерско-акушерских пунктов и других медицинских учреждений. Федеральный бюджет выделит на это более семи миллиардов рублей, сообщает .