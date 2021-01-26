Во Владимирской области за прошедшие сутки 26 января лабораторно подтверждено 150 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Во Владимирской области за прошедшие сутки 26 января лабораторно подтверждено 150 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.(36 сл. в г. Владимире, 15 сл. в Гусь-Хрустальном, 15 сл. в Муромском, 10 сл. в Ковровском, 8 сл. в Петушинском, 8 сл. в Вязниковском, 8 сл. в Суздальском, 7 сл. в Александровском, 7 сл. в Камешковском, 6 сл. в Киржачском, 6 сл. в Кольчугинском, 5 сл. в Судогодском, 4 сл. в Селивановском, 4 сл. в Гороховецком, 4 сл. в Собинском, 3 сл. в г. Радужный, 3 сл. в Меленковском, 1 сл. в Юрьев-Польском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 22 743 случая заболевания (4854 сл. в г. Владимире, 2875 сл. в Гусь-Хрустальном, 2473 сл. о. Муром, 1672 сл. в Ковровском, 1431 сл. в Александровском, 1388 сл. в Петушинском, 1120 сл. в Вязниковском, 1112 сл. в Юрьев-Польском, 859 сл. в Кольчугинском, 787 сл. в Суздальском, 764 сл. в Собинском, 664 сл. в Гороховецком, 569 сл. в Меленковском, 543 сл. в Камешковском, 537 сл. в Киржачском, 502 сл. в Селивановском, 307 сл. в г. Радужном, 286 сл. в Судогодском)