От COVID-19 на Украине к концу января умерли более 21 тысячи человек. Несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку, ситуация с коронавирусом выгодна президенту Владимиру Зеленского, заявил командир бригады Восток Донецкой республики Александр Ходаковский.

От COVID-19 на Украине к концу января умерли более 21 тысячи человек. Несмотря на тяжелую эпидемиологическую обстановку, ситуация с коронавирусом выгодна президенту Владимиру Зеленского, заявил командир бригады "Восток" Донецкой республики Александр Ходаковский.Одним из главных предвыборных обещаний президента было окончание войны в Донбассе. Спустя полтора года боевые действия продолжаются, гибнут люди.По мнению Ходаковского, ситуация с коронавирусом помогает Зеленскому отвлекать внимание избирателей от невыполненных обещаний. Поддерживая эпидемиологическую повестку, власть перенаправляет энергию людей в другое русло, пояснил командир.Ходаковский признался, что не верил в окончание войны при Зеленском. Он считает, что президенту было нужно честно сказать людям, что для решения наболевшего вопроса придется преодолевать сопротивление националистов и Запада.Но Зеленский выбрал другой путь, отметил Ходаковский. Президент спекулировал ожиданиями людей, пытаясь любым путем привлечь электорат, констатировал командир ДНР."А теперь просто молчит и переводит внимание на другие проблемы", – подытожил Ходаковский.Ранее Владимир Зеленский пожаловался канцлеру ФРГ Ангеле Меркель на отсутствие прогресса по Донбассу. Соблюдается только режим прекращения огня, считает украинский лидер.Спустя неделю после разговора Зеленского с Меркель украинская армия возобновила обстрел территории Донецкой республики. 22 января один военнослужащий ДНР погиб, один получил ранение.