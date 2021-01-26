Сейчас стоит вопрос, как функционально использовать пострадавшие от огня площади.

Сейчас стоит вопрос, как функционально использовать пострадавшие от огня площади.Об этом сегодня на пресс-конференции говорил вице-губернатор Сергей Шевченко. Ситуация осложняется тем, что казармы имеют статус памятника и находятся по охраной государства.В ближайшее время состоится совещание, на нем муниципальные власти и областной департамент ЖКХ представят свои предложения.Напомним, Тревожный сигнал поступил в 05.48, возгорание случилось в двухподъездном трехэтажном жилом доме на Рабочем проезде, дом 7. Горели сразу семь комнат - 100 кв. метров - и чердак - 1600 кв. м. Из дома были эвакуированы 80 человек. В результате пожара никто не пострадал. Всех эвакуированных разместили во временном жилье.