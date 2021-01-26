В Гусь-Хрустальном ребёнок-инвалид полтора года не мог получить кресло-коляску от Фонда социального страхования. Добиваться положенного технического средства реабилитации пришлось

В Гусь-Хрустальном ребёнок-инвалид полтора года не мог получить кресло-коляску от Фонда социального страхования. Добиваться положенного технического средства реабилитации пришлось прокурорам. Надзорное ведомство провело свою проверку. Как выяснилось, 7-летний мальчик Стёпа инвалид с рождения. Согласно индивидуальной программе реабилитации ребенку необходимо кресло-коляска с ручным приводом с учетом индивидуальных особенностей развития. Эту коляску он должен был получить бесплатно