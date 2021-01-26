Образовавшаяся дыра - диаметром почти 10 метров и глубиной 6 метров.

Коммунальные службы ликвидируют последствия провала у стен Благовещенского монастыря в Муроме. Сообщает портал «».Образовавшаяся дыра - диаметром почти 10 метров и глубиной 6 метров. Два года назад рядом с этим местом уже случался подобный обвал грунта. Тогда аварийный участок коллектора заменили. По словам специалистов "Водоканала," причина выхода из строя коллектора - предельный износ канализационной сети.Единственное, чему может угрожать провал - это стенам древнего монастыря, который является Объектом культурного наследия. Для жителей соседних домов, по заверениям специалистов, авария не представляет опасности. В ближайшее время для ликвидации последствий коммунальной аварии будет задействована дополнительная техника.