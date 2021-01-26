В суд дело направлено дело о незаконной розничной продаже спиртосодержащей продукции, совершенной неоднократно.
В
с
уд дело направлено дело о незаконной розничной продаже спиртосодержащей продукции, совершенной неоднократно.
Собинской
межрайонной прокуратурой
утверждено обвинительное заключение
и направлено в суд
уголовно
е
дел
о
в отношении
48-летней местной жительницы.
По версии дознания, 16
ноября
2020 она
в целях получения материальной выгоды
осуществляла продажу в розницу
разбавленн
ого
пищево
го
спирт
а. К ней домой пришел
ранее незнакомый е
й мужчина
с просьбой продать ему бутылку спирта объемом 0,7 л.
И получил ее за
100 рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
В
тот же день к подозреваемой по месту жительства пришел сотрудник полиции, которому она призналась в незаконной
торговле
спиртосодержащей продукци
ей
. При этом 17
августа
2020
года обвиняемая уже
привлекалась к административной ответственности за торговлю спиртным и была оштрафована на
15
тыс.
рублей.