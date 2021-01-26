В суд дело направлено дело о незаконной розничной продаже спиртосодержащей продукции, совершенной неоднократно.

уд дело направлено дело о незаконной розничной продаже спиртосодержащей продукции, совершенной неоднократно.Собинскоймежрайонной прокуратуройутверждено обвинительное заключениеи направлено в судуголовноделв отношении48-летней местной жительницы.По версии дознания, 16ноября2020 онав целях получения материальной выгодыосуществляла продажу в розницуразбавленногопищевогоспирта. К ней домой пришелранее незнакомый ей мужчинас просьбой продать ему бутылку спирта объемом 0,7 л.И получил ее за100 рублей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.тот же день к подозреваемой по месту жительства пришел сотрудник полиции, которому она призналась в незаконнойторговлеспиртосодержащей продукцией. При этом 17августа2020года обвиняемая ужепривлекалась к административной ответственности за торговлю спиртным и была оштрафована на15тыс.рублей.