В прошлом году по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» во Владимирской области планировалось благоустроить 111 дворов и 39 общественных пространств в 31 муниципальном образовании.

В прошлом году по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» во Владимирской области планировалось благоустроить 111 дворов и 39 общественных пространств в 31 муниципальном образовании.«Эти показатели не просто выполнены, но и перевыполнены: по факту благоустроено 125 дворов и 44 общественных пространства: парки, скверы, пешеходные зоны, спортплощадки и другие объекты. На эти цели в 2020 году направлено 553,3 млн рублей, из которых 478 млн рублей из федерального бюджета, 45,2 млн рублей из областного бюджета и 30,2 млн рублей – средства местных бюджетов», – сообщилврио вице-губернатораРоманГодунинБлагоустройство дворов в 2020 году включало ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения территорий, установку скамеек, урн и устройствоэкопарковок. Больше всего дворов благоустроено в Александрове, Владимире, Коврове, Гусь-Хрустальном и Кольчугино.«В 2021 году на благоустройство во Владимирской области планируется направить 487,3 млн рублей, в том числе 453,7 млн рублей из федерального бюджета. На эти средства есть намерение благоустроить 149 территорий – 43 общественных и 106 дворовых. При этом 21 объект – 8 общественных территорий и 13 дворов удалось включить в перечень благодаря экономии по торгам», – отметил врио вице-губернатора.