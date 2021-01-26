С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 16 790 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 13 813 пациентов. В стационарах лежит 617 человек, из них 356 с диагнозом коронавирус. На дому лечатся 2343 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 25 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 12 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух пациентов с диагнозом ковид, сопровождавшимся множественными хроническими заболеваниями.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 9 костромичам. Трое заболевших выявлено в Павино. По два случая диагностировано в Парфеньево, Вохме и Буе. По одному - в Волгореченске, Островском, Мантурово, Нерехте, Антроповском, Чухломском и Красносельском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 16 790 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 13 813 пациентов. В стационарах лежит 617 человек, из них 356 с диагнозом коронавирус. На дому лечатся 2343 заболевших.