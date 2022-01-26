Представитель официального измерителя Российской телеаудитории компания MediaHills предоставила...

Представитель официального измерителя Российской телеаудитории компания MediaHills предоставила данные о рейтинге Прямой линии с врио губернатора Александром Авдееввм на канале «Губерния 33».Он показал двукратный рост. Если самая популярная программа канала «Новости» в 19:00 имела в январе средний рейтинг 0,1%, вчерашняя Прямая линия набрала 0,2%.Рейтинг напрямую связан с показателем аудитории - средним количеством человек, смотревших телеканал на протяжении анализируемого временного интервала. Аудитория телеканала во Владимире в своём пиковом значении также выросла почти вдвое - с 364 человек до 684. В целом по области по данным MediaHills аудитория составила 1219 человек.Также выросла и доля - 1,1% смотревших телевизор владимирцев, стали зрителями Прямой линии на канале «Губерния 33».Мы можем говорить о тенденции, свидетельствующей о востребованности данного формата.Данные измерителя по первой Прямой линии Александра Авдеева на канале Россия-24 7 декабря прошлого года также показывали рост по сравнению с текущими показателями канала: доля составила 7,4%, а совокупная аудитория по области превысила 8 тысяч человек.