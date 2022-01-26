В последние годы сельское хозяйство из депрессивной отрасли стало одним из локомотивов российской экономики. Но потенциал для роста еще очень большой. Совершить настоящий прорыв поможет вертикальное земледелие, уверен автор проекта по развитию России 20 идей Дмитрий Давыдов.

В последние годы сельское хозяйство из депрессивной отрасли стало одним из локомотивов российской экономики. Но потенциал для роста еще очень большой. Совершить настоящий прорыв поможет вертикальное земледелие, уверен автор проекта по развитию России Дмитрий Давыдов.Вместо теплицВертикальное земледелие позволяет произвести как можно больше продукции на одном квадратном месте участка и решить несколько насущных проблем сельскохозяйственной отрасли."Технология представляет собой систему вертикальных слоев с высаженными растениями, заключенную в ангары, в которых поддерживается идеальный климат для выращиваемых культур", – пояснил Давыдов.Он перечислил ряд неоспоримых преимуществ вертикального земледелия. В отличие от классических теплиц, инновационная система не требует больших территорий – ее можно разместить прямо в городе. Благодаря этому на одном квадратном метре можно выращивать в 15-20 раз больше растений.Кроме того, вертикальное земледелие потребляет в 20-25 раз меньше воды, оно не зависит от климата и свойств почвы. По сравнению с теплицами может давать урожайность до 16 раз больше и позволяет снизить потребление энергии.Еще одно неоспоримое преимущество – уменьшение затрат на рабочую силу. Также Давыдов отметил, что вертикальные фермы не нуждаются в обработке пестицидами и исключают сезонность: персонал может работать круглый год, а клиенты – наслаждаться выращенными овощами, фруктами и травами."Вертикальные фермы (или, как их еще называют, сити-фермы) имеют множество неоспоримых преимуществ, которые позволяют считать их технологией будущего и прогнозировать их стремительный рост", – убежден автор проекта.Зарубежный опытВ своем проекте "20 идей" Давыдов регулярно обращается к самым успешным зарубежным примерам. Он убежден, что этот опыт можно и нужно использовать в России.Давыдов отметил, что вертикальное земледелие успешно используется в США, Сингапуре, Японии. Так, Mirai Corp из Страны восходящего солнца является одной из крупнейших вертикальных ферм в мире. Она требует на 98% меньше воды по сравнению с традиционным методом, а продуктивность в 50-100 раз выше.Также автор привел в пример американскую Aerofarms. Технологии позволяют собирать урожай до 26 раз в год, а объем производства с одного квадратного метра в 390 раз больше, чем при традиционном способе выращивания.Одно из основных преимуществ вертикальных ферм Давыдов видит в улучшении качества продукции. Размещение таких производств в городах значительно сокращает время между сбором урожая и доставкой продукции потребителям."В отличие от существующего промышленного растениеводства, где урожай зачастую срывается недозрелым и дозревает уже в процессе поставки, включая использование химических реагентов, продукция вертикальных ферм может поставляться до массового потребителя на пике естественной спелости. Таким образом, значительно улучшится вкус и полезность растительной пищи, и снизится количество портящихся выбрасываемых продуктов", – пояснил инициатор проекта "20 идей".Что делать?В нашей стране вертикальное земледелие еще не применяется массово. Одна из причин – дороговизна оборудования.Однако на рынок уже выходят стартапы, занимающиеся строительством, обустройством, обслуживанием и поставкой программного оборудования для таких систем. Давыдов предложил установить максимальные налоговые льготы для таких компаний.Он убежден, что налоговые преференции помогут таким предприятиям стремительно развиваться на российском и зарубежных рынках. Это вызовет всплеск интереса к вертикальным фермам у предпринимателей – технология станет массовой."Таким образом, сельское хозяйство в России сможет совершить настоящий прорыв", – уверен Давыдов.***Каждая из инициатив проекта "20 идей" направлена на достижение конкретных целей и задач. Автор надеется, что государство обратит внимание на его предложения и поддержит их на законодательном уровне.