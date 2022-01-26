25 января состоялась Прямая линия с врио губернатора Владимирской области Александром...

25 января состоялась Прямая линия с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым.Это уже вторая Прямая линия, и она пользуется огромным интересом у жителей области, которые задают вопросы главе региона и письменно, в соцсетях, и во время прямого эфира, по телефону и в видеообращениях. Продолжительность эфира более двух часов, на сегодняшний день только в сети ВКонтакте это видео посмотрело более 42 800 человек. Было задано около тысячи вопрсов.Одним из первых вопросов стала проблема с муромской котельной, в результате запущенного состояния которой часть Мурома осталась без тепла, в том числе детские сады. Глава региона рассказал о ликвидации аварии, наладке временного теплоснабжения и программе реконструкции ветхих, аварийных котельных во Владимирской области.Что касается злободневного вопроса уборки улиц от снега, о котором уже много говорилось и который взят на контроль прокуратуры, то основной причиной, кроме небывалых снегопадов, названа нехватка современной техники. В городских хозяйствах много сломанных и устаревших машин, и этот вопрос надо решать.Александр Авдеев затронул и тему отключения электроэнергии. Он упомянул о том, что несмотря на негативные погодные условия и обильные снегопады в этом году, которые способствовали многочисленным отключениям электроэнергии во Владимирской области, не было должного внимания уделено в летний период профилактике обрывов: расчистке просек и вырубке ветхих деревьев возле линий ЛЭП, замены на более современные провода. Это могло бы повысить надежность электроснабжения. Суммарное количество населенных пунктов с отключенной электроэнергией доходило до 1100. Почти 600 человек работало над устранением аварий на электросетях, помогали бригады из соседних областей. После проработки на местах и составления карты проблемных участков в феврале должна быть определена программа на 2022 год по восстановлению устойчивости энергоснабжения.В процессе эфира были прямые включения с местными чиновниками из районов области, которые давали комментарии по проблемным вопросам.Проблема лекарственного обеспечения льготников, хоть и в меньшем объеме, но продолжала звучать среди обращений.Житель Владимира задал вопрос о горнолыжном склоне в районе Студеной горы, который уже несколько лет не работает. Александр Авдеев обещал заняться этим вопросом и помочь разобраться с земельными и имущественными спорами.Обсудили кадровую проблему в сфере медицины, повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, в том числе воспитателям детских садов, качество воды и вывоз отходов.Одной из "горячих" тем повестки дня является проблема перевозок. Тариф давно не покрывает расходы на транспортные перевозки, заявил врио губернатора. За то время, что он не повышался, изменилась система налогообложения, увеличились расходы на ГСМ, выросли расходы на зарплаты. Поэтому, хоть эта мера и непопулярная, придется повышать цену за проезд.Изношен транспорт — и принято решение в 22 году начать обновление подвижного состава во Владимире, Коврове, Меленковском районе и др. Примерно пол миллиарда рублей на это планируется потратить из бюджета.Все вопросы и обращения жителей Владимирской области, поступившие во время прямой линии, врио губернатора обещал рассмотреть и дать ответ.