Горсовет утвердил изменения в соответствующее положение.

Дмитрию Наумову и Николаю Толбухину повысят зарплату. Горсовет утвердил изменения в соответствующее .Теперь оклад мэра составит 85,4% от оклада первого замгубернатора, а жалованье председателя городского парламент — 61,5% от ежемесячной зарплаты градоначальника.В 2022 году оклад (базовая ставка, к которой начисляются определённые надбавки) Дмитрия Наумова и Николая Толбухина составляли 37 025 рублей.Напомним, что предшественнику Дмитрия Викторовича Александру Максимову, который проработал на посту главы областного центра чуть более месяца, осенью оклад на 80%. К слову, теперь он трудится в ранге вице-губернатора.