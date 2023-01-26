Решение суда есть, но расселять аварийный дом никто не торопится. Жильцы ветхого здания на Большой Нижегородской уже устали дышать плесенью. Активных действий чиновников люди ждут уже пять

Решение суда есть, но расселять аварийный дом никто не торопится. Жильцы ветхого здания на Большой Нижегородской уже устали дышать плесенью. Активных действий чиновников люди ждут уже пять лет. Вера Астахова, жительницы дома №63в Чтобы нам ускорили расселение. Потому что это не дом, а пороховая бочка. В 20-м году нам комиссию отклонили из-за того, что началась