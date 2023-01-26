Компания «Транснефть - Верхняя Волга» сэкономила почти 40 миллионов рублей за счет...

Компания «Транснефть - Верхняя Волга» сэкономила почти 40 миллионов рублей за счет энергосбережения.Почти 40 миллионов рублей сэкономила компания «Транснефть - Верхняя Волга» за счет энергосбережения в рамках реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2022 г.Удельное потребление электроэнергии снизилось почти на 1,5%, что позволило обеспечить экономию более шести миллионов килоВатт-часов.Для достижения этих показателей был проведен ряд технических мероприятий во всех регионах присутствия компании. Это оптимизация маршрутов транспортных перевозок, замена магистральных насосов. Также был выполнен ремонт участков тепловых сетей, в том числе на станции «Второво» Владимирской области, что позволило существенно снизить теплопотери, а также обеспечить бесперебойную работу производственных объектов в отопительный сезон.В целях популяризации принципов бережного отношения к ресурсам среди населения компания регулярно проводит конференции в общеобразовательных учреждениях, тематические мероприятия в школах, организовывает экскурсии учащихся на нефтеперекачивающие станции.