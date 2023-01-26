В целом, все вновь упирается в деньги.

Мэр Владимира Дмитрий Наумов прокомментировал причины гололеда на тротуарах и горожан на качество содержания общественных пространств. К слову, проблемы есть не только с работой городских коммунальных служб. Некоторые «управляшки» и собственники зданий заявляют, что им проще заплатить штраф, чем содержать дворников и технику. В результате владимирцы вынуждены ходить по улицам пингвиньим шагом, опасаясь стать пациентом травматолога.Во время заседания горсовета глава подчеркнул, что лично проверяет уборку города и считает жалобы жителей справедливыми. Он уже составил мнение, кто во Владимире старается работать по-честному, а кто только изображает бурную деятельность или вовсе филонит.«Не хотел бы начинать работу с угроз и штрафов. Однако если владельцы ТЦ или офисов продолжат подобную практику, придется приводить их в чувство. ЦУГД и МКУ «Благоустройство» направляют на уборку территорий все имеющиеся ресурсы, но в этом сезоне город уже потратил на уборку улично-дорожной сети на 30% средств больше, чем годом ранее. Вопрос, где взять деньги», - цитирует Дмитрия Викторовича пресс-служба мэрии.Конкретные шаги по поиску недостающих ресурсов пока не называются, но мэр заверил народных избранников, что безвыходных ситуаций не бывает.